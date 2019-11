Marcas portuguesas colaboram com Cláudia Schiffer

As marcas portuguesas de cerâmica Vista Alegre e Bordalo Pinheiro estabeleceram uma parceria com a antiga manequim Cláudia Schiffer, com vista ao desenvolvimento de uma coleção, a ser apresentada em janeiro de 2020 na Maison & Objet, em Paris.

De acordo com a informação divulgada, em comunicado enviado às redações, “no ano em que a Vista Alegre comemora 195 anos e que a Bordallo Pinheiro celebra o 135.º aniversário, as marcas irão assinalar o primeiro lançamento desta colaboração em janeiro de 2020 na Maison & Objet, em Paris, uma das principais feiras mundiais do setor de decoração e ‘lifestyle’”.

“A parceria estabelecida com Claudia Schiffer será um importante contributo para a afirmação internacional das duas marcas portuguesas como referências globais em design. Acima de tudo é uma honra enorme colaborar com um ícone da moda de renome mundial como Claudia Schiffer, que assimila as nossas marcas no seu quotidiano, tornando-as suas”, referiu, na mesma nota, o membro do conselho de administração da Vista Alegre e da Bordallo Pinheiro Nuno Barra.