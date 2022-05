Marca portuguesa distinguida em feira na América Latina

Duas das mais recentes criações da Roca foram reconhecidas com prémios internacionais no Brasil. A Expo Revestir designou três prémios à marca de loiça sanitária portuguesa.

A coleção Ona, da marca portuguesa, foi premiada com três prémios: um iF Design Award e dois prémios “Best in Show”, na Expo Revestir. Já as “smart toilets” da Roca foram distinguidas também com um iF Design Award 2022 e com dois Red Dot Awards 2022, como refere a AICEP.

A marca portuguesa admite que os prémios na Expo Revestir revelam “o reconhecimento do seu forte compromisso para com a investigação e o desenvolvimento em nova tecnologia que torna a experiência no espaço de banho em algo confortável, seguro e higiénico”, como narra a agência portuguesa.

