Marca portuguesa de depilação na Eslováquia e Kosovo

A DepilConcept, marca portuguesa de depilação permanente e fototerapias do GrupoConcept, com mais de 60 clínicas em Portugal, continua a somar resultados de expansão internacional, tendo aberto em janeiro a primeira clínica em Pristina, no Kosovo, e em fevereiro a primeira clínica em Košice, na Eslováquia.

O mês de fevereiro foi ainda pautado por ser o mês que obteve a melhor faturação média em Portugal, Polónia e Sérvia, com a DepilConcept Internacional a apresentar um crescimento de 19%, em relação ao mesmo período do ano passado.

“Novos mercados representam novas conquistas e mais clientes para satisfazer. O crescimento da marca DepilConcept continua a surpreender e a refletir todo o apoio que damos aos Masters Internacionais para adaptação da marca aos seus países de implementação”, declara Susana Martins, administradora e cofundadora do GrupoConcept.

O segundo mês do ano conquistou também novas unidades no Infantado em Loures, Portugal; em Camaragibe, Pernambuco, no Nordeste do Brasil e em Otwock na Polónia.

#portugalpositivo