Marca Açores é um sucesso

Um inquérito feito às empresas com o selo Marca Açores, divulgado, indica uma subida média de vendas de 28% em 2019, na comparação com 2018.

O resultado deste inquérito feito às empresas Marca Açores, relativamente ao ano de 2019, revela ainda que 98% dos inquiridos estão globalmente satisfeitos com a estratégia desta marca e com as iniciativas da entidade gestora, a SDEA – Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores.

O aumento das vendas é justificado, entre outros fatores, com o “fácil reconhecimento” da Marca Açores por parte dos consumidores, com a “diversidade de iniciativas de comunicação” ou pela presença de empresas em “várias feiras nacionais, internacionais e missões empresariais”.

A Marca Açores abarca produtos mas também serviços, nomeadamente na área do Turismo, e o selo da marca é uma forma simples e rápida de identificar a autenticidade do que é oferecido aos clientes.

Impulsionada pelo executivo regional, a Marca Açores pretende assumir-se como uma marca global de referência, uma marca territorial que identifique a oferta dos Açores quer ao nível da promoção turística, quer ao nível da divulgação dos seus produtos e serviços.

A natureza, o elevado valor ambiental do arquipélago e a diversidade e exclusividade natural são elementos que a marca tem promovido.

Para 2020, revelou recentemente em entrevista à agência Lusa a administradora da SDEA Marisa Toste, a Marca Açores quer incentivar as empresas a usar fundos do Governo Regional para certificar os seus produtos, uma matéria que poderá levar a uma maior valorização em setores como a carne, os laticínios ou as bebidas.

#portugalpositivo