Mapeamento da diáspora debatido em Paris

Paulo Pisco, deputado eleito pelo círculo da Europa, preside, esta quarta-feira, em Paris, um debate relacionado com o mapeamento da diáspora durante a Subcomissão das Diásporas da Comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.

Nesta subcomissão estará presente Larissa Lara, perita da Organização Internacional das Migrações no mapeamento das diásporas, uma das recomendações que consta do relatório de que Paulo Pisco é autor e que foi aprovado no plenário da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em junho de 2021.

Na reunião da Comissão das Migrações serão também atribuídos relatórios e discutidos temas como “A Integração de Migrantes e Refugiados”, “A Inclusão Social de Migrantes” e “A Solidariedade Europeia no Contexto do Asilo e da Proteção Internacional”.