Manuel Ugarte no “top 5” das transferências mais caras de sempre em Portugal

Os 60 milhões de euros (ME) fixos pagos pelo Paris Saint-Germain ao Sporting pela contratação do médio internacional uruguaio Manuel Ugarte constituem a quinta transferência mais dispendiosa de um futebolista na I Liga portuguesa.

O clube de Alvalade oficializou esta sexta-feira o negócio junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), confirmando mesmo a venda fixa mais elevada da sua história, logo acima dos 55 ME investidos pelos ingleses do Manchester United no decurso de 2019/20 para ficar com Bruno Fernandes, aos quais se juntaram, mais tarde, 10 ME em objetivos.

Manuel Ugarte, de 22 anos, fecha o ‘top 5’ do ‘ranking’ de transações comunicadas pelos clubes nacionais ao regulador do mercado de capitais, numa tabela dominada por quatro vendas do Benfica, a começar pela mudança de Enzo Fernández, campeão mundial de seleções pela Argentina, para os ingleses do Chelsea, por 121 ME, em janeiro de 2023.

Esse pódio inclui igualmente João Félix, que rumou aos espanhóis do Atlético de Madrid por 120 ME, em 2019, e o uruguaio Darwin Núñez, apresentado no verão passado pelos ingleses do Liverpool, a troco de um montante fixo de 75 ME, mais 25 ME em variáveis.

As ‘águias’ conseguiram ainda 68 ME, acrescidos de 3,6 em objetivos, em 2020, quando Rúben Dias assinou pelo tricampeão inglês e atual campeão europeu Manchester City.

Já o brasileiro Éder Militão, por quem os espanhóis do Real Madrid pagaram 50 ME, em 2019, significou a transferência mais avultada do FC Porto, que viu os colombianos Luis Díaz (Liverpool, em 2022) e James Rodríguez (Mónaco, em 2013) valerem 45 ME cada.

Igual verba somou o Sporting com o espanhol Pedro Porro (Tottenham) e Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), que até tinham saído inicialmente mediante taxas de empréstimo de cinco e de sete ME, respetivamente, ao passo que Matheus Nunes (Wolverhampton) rendeu, no imediato, 45 ME, montante suscetível de evoluir mais cinco ME em variáveis.