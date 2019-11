Manuel Cargaleiro homenageado em Paris

O artista português Manuel Cargaleiro recebeu na segunda-feira, em Paris, a medalha de Mérito Cultural de Portugal e a Medalha Grand Vermeil, a mais alta condecoração da capital francesa, com a presença do primeiro-ministro português, António Costa.

A homenagem a Manuel Cargaleiro começou de manhã na estação do metro de Champs Elysées-Clémenceau. Esta estação foi originalmente concebida e totalmente decorada pelo artista português, em 1995, incluindo o painel em azulejo “Paris-Lisbonne”, e foi recentemente ampliada, recebendo novas obras do mestre.

Esta inauguração, que deu a conhecer o novo acesso da estação ao prestigiado Grand Palais, contou com a presença do primeiro-ministro e da ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca.

A seguir, Manuel Cargaleiro foi duplamente distinguido por Portugal e pela capital francesa – cidade onde vive desde 1957 e onde tem também o seu atelier -, nos salões nobres da Câmara Municipal de Paris.

Da ministra da Cultura recebeu a Medalha de Mérito Cultural e, das mãos da presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, a medalha Grand Vermeil, distinção também já atribuída a outras personalidades portuguesas como o cineasta Manoel de Oliveira.

Manuel Cargaleiro é natural de Chão das Servas, Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, onde nasceu em 1927.

Em 1952 fez a primeira exposição individual, na Sala de Exposições do Secretariado Nacional da Informação Cultura Popular e Turismo (SNI), em Lisboa.

Na década de 1950, foi bolseiro do Instituto de Alta Cultura, em Itália, onde estudou cerâmica, e da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, onde passou a residir em 1957.

Executou vários trabalhos de arte pública, nomeadamente painéis cerâmicos para o Jardim Municipal de Almada, a fachada da Igreja de Moscavide, o painel para a escola com o seu nome no Seixal, a fonte no Parque da Cidade de Castelo Branco e a estação Colégio Militar do Metro de Lisboa.

