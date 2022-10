Manual escolar português premiado na feira do livro de Frankfurt

Um manual escolar de Ciências Naturais do 8.º ano português foi distinguido na Feira do Livro de Frankfurt com o segundo lugar no concurso de melhores materiais de ensino europeus, anunciou o grupo Leya.

O manual “ADN 8 – Aprende a Descobrir a Natureza”, editado pela ASA, do grupo Leya, recebeu a medalha de prata dos “Best European Learning Materials Awards”, atribuídos anualmente desde 2009 pela Associação Europeia de Editores de Educação (EEPG).

Em comunicado, o grupo Leya relata que o manual foi distinguido pela “vasta diversidade de recursos impressos e digitais” e pela forma como vai ao encontro das “diferentes necessidades e estilos de aprendizagem tanto de alunos como de professores”.

“O júri destaca, ainda, a característica, presente no projeto, de pôr os cientistas a falar dos seus campos específicos de investigação e de como esta é uma boa ideia para apresentar aos alunos diferentes profissões, “sobre as quais poderão querer descobrir mais no futuro”, refere o grupo editorial.

A distinção foi atribuída a todo o projeto escolar ADN 8, composto pelo manual, livro de atividades e recursos digitais que também foram enaltecidos pelo júri, designadamente o manual interativo e uma aplicação móvel de realidade aumentada.

A entrega da edição deste ano dos prémios aconteceu na quinta-feira, na Feira do Livro de Frankfurt.

O júri é composto oito especialistas em Educação, incluindo peritos do Conselho da Europa, União Europeia e Unesco, académicos, investigadores, professores, e pela diretora da EEPG, Helga Holtkamp.