Manter a confiança

Este será o meu último artigo antes do Natal. Não poderia, pois, deixar de formular votos de um bom Natal e de um próspero Ano de 2021 aos leitores.

Nos últimos dez meses, vivemos momentos muito críticos, na saúde pública e nas condições de vida económica e social, por causa de uma pandemia de que não havia memória no tempo dos vivos.

Porém, o esforço e a abnegação de muitos e o sentido de diálogo e de cooperação entre as diferentes instituições políticas, económicas e sociais permitiu-nos garantir o controlo da pandemia em níveis para os quais o SNS e os parceiros do setor social e privado mostraram ter, para já, capacidade de resposta. Não sem custos humanos e materiais. É certo. Às famílias dos que pereceram é devida uma palavra de conforto e de apoio. Sempre e em todos os momentos.

O esforço empreendido pelo Governo e por todas as autoridades foi no sentido de garantir o rendimento das famílias e das empresas. Ainda há dias foram lançados mais apoios destinados aos micronegócios, que são a garantia do sustento para milhares de famílias.

É impossível qualquer Estado acudir a todas as situações concretas, mas é de sublinhar a resposta pronta que o Governo do PS deu aos portugueses ao definir medidas de proteção ao trabalho e ao rendimento. Este Governo provou que é possível dar resposta a uma crise económica e social sem mergulhar o país na austeridade.

Pese embora as dificuldades por que ainda teremos de passar, e que exigem um grau de esforço e de empenho muito significativos, o ano está a findar com alguma luz de esperança. A chegada da vacina e a aprovação por parte da União Europeia do Plano de Recuperação e Resiliência que trará os recursos necessários à proteção da economia e do emprego são factos que nos permitem olhar para o futuro com uma certa esperança lúcida. Todos devem dar o seu contributo para que os resultados sejam aqueles que melhor servem os portugueses.