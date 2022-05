Mansão de Abramovich continua a dar que falar

A investigação da Polícia Judiciária sobre a tentativa de venda da mansão de Abramovich continua e dia 17 de maio tornaram-se públicas as plantas do imóvel.

O congelamento da moradia de Abramovich já havia sido confirmado, no passado dia 14 de maio, devido à suspeita levantada pela unidade de informação financeira da Polícia Judiciária (PJ). A venda da moradia é interpretada, pela PJ, como uma forma de proteger o património do oligarca russo, de maneira a evitar possíveis sanções.

As entidades competentes tentam desvendar as ligações entre a offshore, registada no paraíso fiscal de Delawere (EUA), que detém propriedade e a rede de empresas que gere o património de Abramovich, segundo avança a SIC.

A mesma fonte teve acesso às plantas que mostram o interior, com seis quartos, um jardim interior, ginásio com sauna e banho turco e um cinema. O lote foi adquirido em 2017 por cerca de quatro milhões de euros e a moradia foi construída em 2020.

De acordo com as informações da SIC, a mansão já deveria estar registada no nome do norte irlandês, que se suspeita ser o “testa de ferro” do negócio. Este a duas semanas do início da invasão da Ucrânia pediu crédito de cinco milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos para adquirir parte da empresa offshore.