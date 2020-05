Manifestações contra o confinamento em vários países europeus

Milhares de pessoas saíram à rua este sábado para protestar contra restrições por causa da pandemia. Na Alemanha, na Bélgica ou na Suíça registaram-se manifestações de protesto.

Em Berlim, Frankfurt e Munique vários cidadãos protestaram. Munique conheceu a manifestação de maior dimensão com cerca de três mil participantes. As autoridades tinham permitido uma manifestação de 80 pessoas mas acabaram por tolerar o protesto apesar da multidão que surgiu para se manifestar. Estugarda também foi palco de protestos coma participação de duas ou três mil pessoas.

Na Suíça teve lugar uma manifestação a favor do levantamento do confinamento diante do parlamento em Berna. Noutras cidades helvéticas registaram-se também protestos, curiosamente na altura em que as autoridades começaram a reduzir as medidas de confinamento. Em Zurique e Saint-Gall registaram-se protestos com cerca de uma centena de participantes.

A Bélgica também conheceu manifestações, sendo a mais marcante em Antuérpia onde a polícia deteve 13 pessoas.