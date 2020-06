Manifestação por melhores serviços consulares no Luxemburgo?

Vários membros da comunidade portuguesa residente no Luxemburgo recorreram às redes sociais para mostrarem o seu desagrado com o atual funcionamento dos serviços consulares no grão-ducado e ponderam organizar uma manifestação nos próximos dias.

“Alguém interessado em fazer uma manifestação de descontentamento pelo consulado, que não cumpre o seu dever para com os cidadãos na cidade do Luxemburgo?”. É assim que começa uma publicação realizada esta quinta-feira no grupo de Facebook “Luxemburgo Procuro“, uma das várias plataformas que os portugueses do país utilizam para comunicarem, esclarecerem dúvidas e ajudarem.

O ‘post’ ganhou particular destaque naquela rede social e, em poucas horas, já contava com mais de meia centena de interações e comentários de incentivo.