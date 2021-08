Manifestação de solidariedade com mulher violada por português

No passado domingo, mais de mil pessoas desceram às ruas de Basileia para manifestar a sua solidariedade, fazendo 11 minutos de silêncio em defesa de uma mulher violada por um português residente na Suíça.

Recorde-se que em fevereiro 2020, um português foi julgado e condenado por violar uma mulher a 51 meses de prisão. O homem de 31 anos na altura dos acontecimentos, viu a sua sentença reduzida para 31 meses, sendo metade pena suspensa.

A decisão do Tribunal de Basileia da passada sexta-feira suscitou várias críticas devido ao facto de o tribunal, no recurso, considerar que “a vítima brincou com o fogo” nomeadamente por “enviar sinais aos homens” e a violação foi “relativamente de curta duração”.

Entretanto o Ministério Público pediu ao tribunal para prolongar a detenção do autor da infração. Porém, o homem poderá ser libertado e expulso da Suíça, o que ainda não aconteceu.

O porta-voz do Ministério Público garantiu que um recurso estava previsto. “O Ministério Público pediu medidas apropriadas para que o acusado possa assistir a um eventual novo julgamento”. Assim sendo, o português poderá ficar na prisão para evitar o risco de fuga.