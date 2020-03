Mangualdenses de Londres juntaram-se em Stockwell

O deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, participou em Londres num encontro de mangualdenses, juntamente com o também deputado e ex-presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, que foi homenageado pela comunidade.

O encontro decorreu em Stockwell, zona londrina onde existe uma grande presença portuguesa, e juntou cerca de 150 pessoas no restaurante Lusitânia.

Paulo Pisco agradeceu a João Azevedo a realização do encontro, que considerou “memorável” e salientou “a força que a comunidade mangualdense ali demonstrou”. No contexto do Brexit, e das negociações que vão decorrer para definir a relação futura do Reino Unido com a União Europeia, o deputado assegurou que “a Assembleia da República está a acompanhar atentamente a situação” e que o Governo, “tal como soube responder à altura das necessidades e expetativas da comunidade reforçando e melhorando os serviços consulares e tomando as medidas necessárias para garantir a defesa dos portugueses”, também nesta fase que se segue “estará atento e pronto para dar as respostas adequadas em defesa da comunidade”.

João Azevedo agradeceu a homenagem dos seus conterrâneos de forma sentida e também “o apoio que sempre recebi” e evocou o desenvolvimento do Concelho de Mangualde e muitas das realizações que melhoraram a vida dos mangualdenses, assegurando que estará “sempre ao lado da sua gente.”