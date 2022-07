Mangualde ganha modelo Fiat e garante elétricos até 2030￼

A fábrica de Mangualde do grupo automóvel Stellantis festejou o 60.º aniversário com um novo modelo comercial e a confirmação de que vai produzir veículos elétricos.

A antiga fábrica PSA (agora Stellantis) produz atualmente os veículos Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel Combo, e vai passar a produzir também em outubro o Fiat Doblò, segundo anunciou quinta-feira o presidente executivo do grupo (CEO), o português Carlos Tavares.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve presente e enalteceu a importância da fábrica de Mangualde na industrialização do país, declarando que foi a Mangualde “ouvir boas notícias”, enaltecendo esta unidade industrial pelo seu “percurso ímpar, ultrapassando todo o tipo de crises, acabando por chegar ao dia de hoje com uma reputação sem igual, no topo mundial em termos de qualidade e eficiência.”

Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o colaborador mais antigo da fábrica, António Loureiro Marques, e todos os trabalhadores que nela trabalharam nos últimos 60 anos, com a distinção de Oficial da Ordem de Mérito, segundo a Lusa.

A Stellantis é o novo gigante automóvel que resultou da fusão entre a PSA e a Fiat Chrysler Automobiles, só por isso é possível juntar o Fiat Doblò na mesma linha de produção que o Peugeot Partner, o Citroën Berlingo e Opel Combo, todos modelos concorrentes entre si no mercado europeu.

O CEO da Stellantis confirmou os planos para a produção nesta fábrica de um veículo elétrico, esperando dados sobre “a velocidade a que as vendas e a procura dos veículos elétricos vão crescer”.

A empresa multinacional assumiu o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica até 2038, por isso a fábrica iniciou o projeto de captação de energia solar fotovoltaica para autoconsumo, que cobrirá 31% das necessidades anuais de energia elétrica da fábrica, permitindo evitar as emissões de CO2 anuais em 2.500 toneladas, sublinhou Carlos Tavares.