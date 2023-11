Måneskin são a primeira confirmação do Super Bock Super Rock

A banda italiana Måneskin, vencedora do festival Eurovisão da Canção em 2021, vai estrear-se em palco em Portugal no festival SBSR, que volta ao Meco, em Sesimbra, nos dias 18, 19 e 20 de julho, anunciou a organização.

Participantes no programa “X Factor” italiano, editaram o primeiro álbum, “Il Ballo della Vita”, em 2018, como recordou a promotora Música no Coração em comunicado.

Nomeados para prémios Grammy, BRIT, NME e Kerrang, adquiriram dimensão mundial com o disco “Teatro d’Ira, Vol. 1” e com a vitória no Festival Eurovisão da Canção, com o tema “Zitti e buoni”.

“Ao longo destes anos de carreira já passaram por alguns dos maiores festivais do planeta, como Coachella, Lollapalooza, Summer Sonic (Japan), entre muitos outros”, acrescentou a promotora.

A banda italiana vai tocar na Herdade do Cabeço da Flauta, naquele concelho do distrito de Setúbal no dia 18.

Os passes de três dias já estão à venda, por 115 euros com campismo e por 105 sem possibilidade de acampar, preços apenas válidos até quinta-feira, subindo depois para 144 e 133 euros, com e sem campismo, respetivamente, até 31 de dezembro. Os bilhetes diários custam 72 euros.