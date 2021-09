Manchester United recorda que comprou o melhor do mundo

O clube inglês, que acaba de contratar Cristiano Ronaldo, publicou depois do jogo Portugal-Irlanda uma lista de alguns dos recordes do português.

O Manchester United, nas redes sociais, e com uma fotografia de CR7 no início do jogo com o troféu relativo a ser o melhor marcador de sempre, ex aequo com o iraniano Ali Daei, recorda alguns dos recordes do internacional luso.

“É o mlehor marcador de sempre na história do futebol”, começa por listar o clube inglês, recordando que Cristiano é igualmente o melhor marcador da Liga dos Campeões e o melhor marcador de sempre em jogos internacionais.

Veja aqui a publicação do Manchester United, que concluiu com uma definição para Cristiano Ronaldo, “um batedor de recordes”: