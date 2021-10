Manchester sofre goleada; Ronaldo reage

Cristiano Ronaldo reagiu nas redes sociais à hecatombe do Manchester United diante do Liverpool (0-5).

O avançado do Manchester United utilizou o Instagram para deixar uma garantia aos adeptos, a quem agradeceu o apoio.

«Às vezes o resultado não é aquele pelo qual lutamos. Às vezes o marcador não é o que queremos. A responsabilidade é nossa, só nossa, porque não existe mais ninguém para culpar. Os nossos adeptos foram, mais uma vez, fantástico com o apoio constante que nos dera. Merecem melhor que isto, muito melhor, e cabe-nos a nós dar-lhes isso. O tempo é agora», escreveu.

Entretanto, o treinador do Manchester United, Gunnar Solskjaer, garantiu que recusa demitir-se.

«É o dia mais negro. Podem olhar para a passada temporada, quando perdemos com o Tottenham, por 1-6, mas isto é muito, muito pior. É muito pior para mim, enquanto adepto do Manchester United. Só tenho a dizer que temos de ultrapassar isto o mais rapidamente possível. Será difícil, os jogadores estão em baixo, mas, aqui, há muita personalidade. Sabemos que batemos no fundo », disse o treinador.