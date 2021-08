Manchester já lucrou 200 milhões com a contratação de CR7

A confirmação do regresso de Ronaldo a Old Trafford despoletou a loucura, com o site do United a ficar em baixo e o clube a ganhar milhares de seguidores nas redes sociais.

Na bolsa de Nova Iorque, onde o clube está cotado, as acções subiram 11% e o valor de mercado do United cresceu em cerca de 200 milhões de dólares, segundo media especializados em economia.

Na equipa do Manchester, vários jogadores já deram as boas-vindas a Ronaldo, como é o caso do português Bruno Fernandes que terá tido um papel importante na transferência, mantendo conversas com o colega de Selecção.

“Nunca deixes de sonhar”, escreve o médio, lembrando os tempos em que via o ídolo Ronaldo a brilhar no United quando jogava no Boavista.

O ex-jogador do Real Madrid Raphael Varane, agora no United, também publicou nas redes sociais imagens ao lado de Ronaldo, a celebrarem golos quando ambos jogaram na equipa espanhola.

E Marcus Rashford, outro red devil, assinala simplesmente “Wow wow wow, ele está em casa”, com um emoji com um coração numa publicação no Twitter.

O médio Jesse Lingard, de 28 anos, escreve “bem-vindo a casa Cristiano” a par de uma imagem onde aparece, em criança, ao lado do português quando este jogava no United.

Em sentido contrário, nem o francês Pogba, nem o uruguaio Cavani deram as boas-vindas a Ronaldo e especula-se que podem estar de saída do United. No caso de Cavani, há adeptos que brincam que ele tem de rescindir para dar a camisola 7 a Ronaldo.

Entre os adeptos, também estalou a loucura, nomeadamente entre ex-jogadores do United como Peter Schmeichel que surge a segurar uma garrafa de champanhe, num post no Twitter, e a salientar “de volta a onde pertences”.

Mas Rio Ferdinand é o mais entusiasta de todos. O ex-defesa do United fez diversas publicações a festejar o regresso de Ronaldo, com quem jogou em Old Trafford. “Até os meus ovos estão felizes hoje de manhã”, escreve neste sábado, a par de “Viva Ronaldo”.

