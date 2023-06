Se reside em Salford ou na área de Manchester, pode inscrever os seus filhos em aulas de português, que terão início em setembro e para as quais ainda há vagas.

As aulas são ministradas no âmbito do ensino de português no estrengeiro e começam em setembro.

Para saber mais pode enviar um e-mail para *protected email* .

Tudo sobre aulas de português no Reino Unido aqui.