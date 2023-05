Manchester City de Bernardo e Rúben já é campeão de Inglaterra

O Boavista, 11.º colocado, com 40 pontos, recebe o Sporting de Braga, terceiro, com 74, este sábado, às 18h00, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da 33.ª e penúltima ronda da I Liga, sob arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.