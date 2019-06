Malásia quer cooperar com universidades portuguesas

o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas efetuou uma visita à Faculdade de Línguas e Linguística da Universidade de Malaya, em Kuala Lumpur.

A reunião permitiu registar avanços muito significativos nas negociações, o que permitirá a assinatura já nas próximas semanas de um protocolo entre o Camões IP e a Faculdade de Línguas e Linguística da Universidade Malaya visando assegurar um apoio reforçado ao ensino da Língua Portuguesa naquela instituição, abrangendo atualmente cerca de duas centenas de alunos.



Verificou-se ainda o desejo da Universidade Malaya em desenvolver uma cooperação com universidades portuguesas, abrindo caminho à mobilidade de alunos, professores e investigadores. Os responsáveis conferiram igualmente importância à possibilidade de desenvolvimento da cooperação na área da tradução de obras literárias.



Nesta visita estiveram também presentes o Embaixador não residente de Portugal na Malásia, Francisco Vaz Patto e do vogal do Conselho Diretivo do Instituto Camões, João Neves.