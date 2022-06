Mala Voadora apresenta-se no Luxemburgo

A nova criação da companhia de teatro portuguesa, Mala Voadora, está em palco em Esch esta semana, terça e quarta-feira, dias 7 e 8 de junho.

O teatro de Esch, no sul do Luxemburgo, recebe esta coprodução sobre os direitos humanos, que tenta responder à questão “o que são os direitos humanos?”. Uma pergunta sem resposta porque “as ideias sobre o que está certo ou errado no modo como as pessoas se organizam e inter-relacionam variam muito de cultura para cultura, e a possibilidade de uma comunhão de valores (políticos, sociais, espirituais) é tão mais difícil quanto mais se tenta alcançar uma universalidade”.

Sob direção de Jorge Andrade, esta peça intitulada “A Declaração dos Direitos do Homem” conta com a interpretação da colaboradora do BOM DIA e atriz Magaly Teixeira, além de Celine Camara, David Pereira Bastos, Jani Zhao, Jerome Varanfrain, Jorge Andrade, Manuel Moreira, Maria Ana Filipe, Mariana Magalhães, Pedro Moldão, Rita Reis, entre outros.

Pode adquirir os seus bilhetes aqui.