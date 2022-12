Vocês não sabem, mas o Ronaldo está a trabalhar secretamente para o recorde de jogador que fez mais birras durante um campeonato do mundo de futebol.

Não é fácil. É uma competição curta e por isso tem de aproveitar todas as oportunidades, quer seja a ser substituído, quer seja durante as sessões no banco ou até mesmo no final das partidas, até mesmo em vitórias da equipa com meia-dúzia de golos.

Rabiscos de um Maldisposto