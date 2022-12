Mais um português no Brasileirão

O português Renato Paiva é o novo treinador do Bahia, assumindo a equipa no regresso à Série A brasileira de futebol e dias depois de a SAD do clube ser adquirida pelo Grupo City.

Em comunicado, o Bahia informa que o treinador português assina por duas temporadas e deve chegar a Salvador na quarta-feira.

Renato Paiva, de 52 anos, prepara-se assim para a sua terceira experiência no estrangeiro, depois de ter deixado o Benfica, ao qual esteve ligado 16 épocas, passando por vários escalões da formação, como adjunto e como treinador principal.

O treinador deixou as ‘águias’ para treinar os equatorianos do Independiente del Valle, clube pelo qual foi campeão em 2021 e onde se manteve por época e meia, até maio deste ano, antes de se vincular aos mexicanos do Club Léon.

Na última semana, o clube anunciou que, “por decisão própria”, Renato Paiva deixava o León, já depois de ter terminado a Liga de abertura em 10.º lugar, orientando a equipa em 12 jogos (três vitórias, três empates e seis derrotas).

Com a chegada ao Bahia, Renato Paiva junta-se aos técnicos Abel Ferreira, campeão com o Palmeiras, e Luís Castro, do Botafogo, enquanto António Oliveira ainda estará a analisar a possibilidade de continuar no Cuiabá.

Outra hipótese na Série A, a que o Bahia regressa depois da descida há duas épocas e agora como terceiro classificado da Série B em 2022, é a da continuidade de Vítor Pereira, quando se fala que o técnico português poderá assinar pelo Flamengo.

O treinador deixou o Corinthians, alegando motivos pessoais, com a doença de um familiar, mas a imprensa brasileira tem avançado que Vítor Pereira será o novo técnico do Flamengo, cenário que o presidente Rodolfo Landim já disse estar “encaminhado”.