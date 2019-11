Mais um pódio para Dylan Pereira

Este fim-de-semana, Dylan Pereira venceu a sua categoria na quinta e última corrida do Intercontinental GT Challenge, disputada em Kyalami, na África do Sul.

Este campeonato do mundo de GT3 é uma das competições de topo na modalidade de resistência, onde participam alguns dos melhores pilotos. É composto por cinco provas e cada corrida é disputada num continente diferente.

Dylan Pereira foi o único luxemburguês em prova, entre 84 pilotos de 19 nacionalidades e 28 equipas inscritas.

Competiu na categoria “Silver”, para pilotos jovens e semiprofissionais, integrado na equipa Lechner Racing, juntamente com o sul-africano Saul Hack e o alemão Lars Kern, ao volante de um Porsche 911 GT3 R.

O circuito de Kyalami é muito desafiante, com retas longas, secções rápidas e apertadas, curvas técnicas e a paisagem ondulada da África do Sul em fundo.

A qualificação foi disputada em três fases. Cada piloto tinha 15 minutos para realizar a volta mais rápida possível. No final, foi calculada uma média por equipa, baseada nos melhores tempos dos três pilotos. A equipa Lechner Racing partiu do 18.º lugar da grelha.

Para as 9 horas de corrida, Dylan Pereira tinha algumas condicionantes: precisava de competir entre 60 e 180 minutos consecutivos e não podia exceder os 225 minutos totais em pista.

O lusodescendente rodou à tarde e à noite, debaixo de chuva e com o piso molhado.

No final, a sua equipa foi a primeira da categoria a passar a linha de meta, na 13.ª posição da geral.

Dylan Pereira termina 2019 em grande, com a conquista do seu 15.º pódio da temporada, depois de no fim-de-semana anterior ter estado entre os 12 pré-selecionados a prestar provas para integrar o programa patrocinado pela Porsche e ser piloto oficial Porsche Júnior.