Mais um livro português premiado cá fora

O livro ilustrado “Tipos curiosos”, de Ricardo Henriques e Madalena Matoso, foi distinguido pela Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, que começa no dia 14 em formato online.

“Tipos curiosos – Pequena história das letras” recebeu uma menção especial de melhor livro informativo, de não ficção, no âmbito dos prémios anuais daquela feira do livro, que distinguem os melhores livros ilustrados editados em todo o mundo, em diferentes categorias.

Editado em 2020, este livro conta uma história da comunicação escrita, de símbolos, sistemas de alfabetos, hieróglifos e pictogramas e de como se desenharam e criaram tipos de letras ao longo dos séculos.

“Um grandioso livro cronológico que torna acessível aos leitores mais novos o complexo, importante e, ainda assim, inexplorado tema da tipografia. Como o hipertexto é apresentado como uma forma de expressão escrita, somos levados a refletir sobre a imagem visual das nossas palavras”, afirmou o júri a propósito da obra portuguesa.

“Tipos curiosos – Pequena história das letras”, escrito por Ricardo Henriques, ilustrado por Madalena Matoso e com revisão científica de Rúben Dias, foi concebido pela editora Pato Lógico em parceria com a Imprensa Nacional, para assinalar os 250 anos desta instituição.

É a segunda vez que Ricardo Henriques é reconhecido nestes prémios, depois de em 2014 ter recebido uma menção na mesma categoria com o livro “Mar”, ilustrado por André Letria.

Madalena Matoso, premiada autora, ‘designer’ e ilustradora, também já tinha sido distinguida em Bolonha, em 2018, com o livro “Montanhas”, na área do livro de arte, arquitetura e design.

A Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha, que aconteceu pela primeira vez em 1964, atribui prémios a livros ilustrados de todo o mundo, em categorias como ficção, não ficção, poesia ou primeiras obras.

Este ano, os premiados foram escolhidos entre 1.577 obras, de 41 países, submetidas a concurso.

A feira de Bolonha também atribui prémios para os melhores projetos editoriais de livro ilustrado em diferentes áreas geográficas.

A editora Pato Lógico está indicada para o BOP (Bologna Prize) de melhor editora europeia, juntamente com a Liels un Mazs (Letónia), a Samokat Publishing House (Rússia), a La Joie de Lire (Suíça) e a Topipittori (Itália).

Este prémio da feira de Bolonha não é monetário, mas os vencedores são escolhidos entre pares, por outras editoras e associações de promoção da leitura, conferindo reconhecimento internacional na área da literatura e ilustração para os mais novos.

Tal como aconteceu em 2020, este ano a feira decorrerá à distância, por causa da pandemia da covid-19, entre os dias 14 e 17 de junho, com negociação de direitos, conferências, debates e exposições de ilustração apenas em formato ‘online’.

Considerado o mais relevante evento profissional na área do livro ilustrado e para a infância – pela dimensão e participação do setor -, a feira de Bolonha está já agendada também para 2022, prevendo-se em formato físico e no habitual calendário de março.

#portugalpositivo