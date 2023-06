Mais um emigrante português na Arábia Saudita

O internacional português Rúben Neves, que alinhava nos ingleses do Wolverhampton, assinou um contrato de três anos com o Al-Hilal, anunciou o clube saudita de futebol.

“Dos ‘Wolves’ para o maior clube da Ásia”, escreveu o Al-Hilal no seu Twitter, precisando, nas redes sociais, que o contrato com Rúben Neves, de 26 anos e formado no FC Porto, foi assinado sexta em Paris.

O montante da transferência não foi revelado – Rúben Neves tinha ainda mais um ano de contrato com o clube inglês -, mas alguns ‘media’ britânicos tinham avançado no domingo passado que esta deveria rondar os 55 milhões de euros, enquanto o próprio Wolverhampton escreveu que a tranferência era a maior na história do clube.

No campeonato saudita, Rúben Neves vai juntar-se a vários compatriotas, com realce para Cristiano Ronaldo, que atua desde janeiro no Al-Nassr, bem como a outras estrelas recentemente contratadas, como o francês Karim Benzema, Bola de Ouro do ano passado e que assinou com o Al-Ittihad, que, sob o comando de Nuno Espírito Santo, se sagrou campeão saudita, interrompendo uma série de três títulos consecutivos do Al-Hilal.