Mais um dia de quarentena: está a ser duro

A quarentena esta a ser dura, não pelo nervosismo, mas sim pela impotência que provoca o esforço de estar fechado.

Estar fechado em casa não é o problema. Sempre há alguma coisa para ”matar” o tempo e se não há mais nada, pois brinca-se com o filhote. Por muito que faça, ele sempre tem as pilhas carregadas, nunca esta cansado.

Quanto ao problema que está agora mesmo a ocupar o mundo, aqui no estado espanhol está a ser de uma dureza incrível.

Cada dia há mais mortos e continuamos sem ver a luz no fundo do túnel. Alguns setores começam a culpar diretamente o governo por falta de prevenção e de meios, como se viu esta semana num negócio que envolveu compra de máscaras, todas devolvidas por não cumprirem as normas (atenção Portugal!).

Muitas empresas de forma totalmente altruísta já fabricam máscaras e batas. Laboratórios já fazem as análises, visto que os laboratórios públicos não podem responder a todos os pedidos.

A boa noticia de hoje foi que engenheiros asturianos e catalães conseguiram fabricar ventiladores e esperam pelo OK do Ministério da Saúde para começarem a distribui-los.

Fiquem bem, fiquem em casa. Desde a Catalunha um abraço.