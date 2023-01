Ontem completei mais um aniversário, mais um dos que vou colecionando e nenhum é repetido. Este foi um ano em que felizmente acabei com alguns problemas que se mantinham ao longo dos últimos anos, talvez por isso, aparentemente estou mais saudável, mesmo nao tendo preocupações com a qualidade e quantidade do que como ou bebo.

Fazer anos no inicio de Janeiro é um pouco confuso, misturam-se os aniversários de 4 pessoas (o meu pai, o meu irmão, o meu, hoje é o puto Lima) num espaço de 12 dias e onde se mete o Natal e Fim-de-Ano. Acabamos a temporada a necessitar de ir para as termas, talvez para as termas do Cartaxo.

Ontem fiz um jantar com a familia mais próxima e com os amigos mais chegados. Na verdade, não convidei os amigos mais chegados, foi apenas família, mas disse a algumas pessoas que me telefonaram os parabens, que era para “amigos chegados” para lhes meter veneno por não estarem incluídos no lote de convidados. Isto para eles perceberem que não é por ficar mais velho, que me passa a parvoíce.

Pedro Guimarães