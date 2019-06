Mais sobriedade, concisão, e dava um soneto

com a tua letra, o teu ardor, a tua emoção, pus-me a escrever uma carta:

uma carta a dizeres-me o quanto me queres, desejas e amas – uma carta de amor.

para ser sincero, foi mais que uma carta,

foi um poema – um poema, permito-me acrescentar, penetrante, um poema notável.

tenho lido a carta vezes e vezes sem conta,

e de cada vez, imagina tu,

e de cada vez imagino eu que um dias destes virás, um dia destes virás

e com a tua boca dir-me-ás,

demoradas, nítidas, sonantes,

todas as palavras na carta escritas,

imagino que virás, do teu amor tudo dirás,

e no dia seguinte tudo repetirás.

Mais demoradas, nítidas e sonantes

– oh eu, oh vida, oh assombro, oh deus, ou sei lá quê –

mais demoradas, nítidas e sonantes

são porém as palavras da razão:

ela diz-me que tu não tens uma letra assim, tão desesperada, tão ilegível;

ela diz-me que tu, amar, não, tu não me amas, não;

ela diz-me que um outro amas,

um outro amas, um que, cartas de amor, tampouco sabe o que são;

ela diz-me – dizem-no as tuas amigas também –ela diz-me que ele, amar, não,

ele não te ama, não.

Entretanto, eu, nesta perdição, neste tormento, nesta pestilenta incerteza, nesta masmorra,

neste sem saber que fazer, só hoje e ontem, em resposta à tua carta, neste furor,

já te escrevi uma dúzia de cartas de amor.

dm