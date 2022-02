Mais segredos de Noble

Este álbum nasceu de um desafio lançado pelo artista em conjunto com a rádio RFM, como uma forma de descobrir novas vozes e dar-lhes uma oportunidade de se lançarem no mundo da música pela mão de ambos.

A este desafio juntou-se a vontade de Noble de criar um disco onde pudesse agradecer a todos os que de forma pessoal ou profissional o têm ajudado no seu percurso até ao momento.

E foi assim que nasceu ‘Secrets’. O disco conta com 10 temas originais, cinco deles em dueto com as vencedoras do #RFMNobleDuetos: Andrea Vergel, Bea Moreira, Ema Monteiro, Maria Fernandes e Sónia Ribeiro (Nii).

Deste trabalho já conhecemos ‘Beautiful’, que conta até à data com dois milhões de visualizações no Youtube: