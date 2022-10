Mais quatro clubes nos oitavos da Liga dos Campeões

Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund asseguraram a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões esta terça-feira, onde também já estão garantidos, desde a quarta jornada, Real Madrid, Brugge, Manchester City, Bayern Munique e Nápoles.

No Grupo H, o das águias, o Paris Saint-Germain carimbou o apuramento com uma goleada impressionante sobre o Maccabi Haifa (7-2), com dois golos de Lionel Messi, outros tantos de Mbappé e mais um de Neymar. Carlos Soler fechou o triunfo do campeão francês, que contou com Vitinha e Renato Sanches.

Também o Grupo G está decidido, depois de o Dortmund empatar com o Manchester City (0-0) e garantir o segundo lugar, atrás dos “cityzens”, que contaram com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

Já os grupos E e F têm os respetivos segundos lugares em aberto.

No Grupo E, o Chelsea bateu o RB Salzburgo (1-2) e confirmou não só o apuramento para a próxima fase como o primeiro lugar, enquanto o AC Milan goleou o Dínamo Zagreb, por 0-4 (Rafael Leão assinou o segundo golo), e ascendeu ao segundo lugar. Na última jornada, há um AC Milan-RB Salzburgo decisivo, sendo que os “rossoneri” precisam de um empate para atingirem os oitavos de final.