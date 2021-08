Mais luxuoso é difícil…

O Flying Spur Mulliner é baseado no “melhor carro do mundo” e está disponível com o novo motor V6 híbrido a gasolina da Bentley ou nas versões V8 e W12 a gasolina.

Esta versão superlativa é a expressão máxima do moderno luxo artesanal da marca de Crewe.

A divisão Mulliner da Bentley anunciou o novo Flying Spur Mulliner, a última palavra em modelos Grand Touring de luxo de quatro portas e o primeiro Bentley com uma motorização eletrificada entre os modelos com a chancela da Mulliner. Quer desfrutem do motor V6 Hybrid, do emocional V8 ou do superlativo W12, os clientes beneficiarão sempre dos requintados acabamentos oferecidos pelo mais recente produto da Mulliner.

Revelado recentemente no prestigioso evento Monterey Car Week na Califórnia, o luxuoso Bentley Flying Spur Mulliner é o mais recente modelo criado e desenvolvido pela ainda mais exclusivista Bentley Mulliner, sendo a expressão máxima do Grand Tourer de quatro portas. Ocupa um lugar que irá agradar aos clientes que desejam um foco ainda maior em detalhes elegantes.

As soluções preconizadas dos acabamentos incluem jantes Mulliner exclusivas de 22 polegadas com tampa do centro autonivelável (um sistema que mantém o símbolo da marca sempre na posição certa), e um padrão de malha dupla diamantada (Double Diamond) e cromada para a grelha e entradas de ar. Há ainda capas dos espelhos retrovisores prateadas, em Prata Satin. O icónico símbolo Bentley Flying B é incrustado e iluminado eletronicamente sobre o capô. Igualmente com o intuito de marcar a diferença face aos restantes modelos, possui uma gravação da designação Mulliner na zona dos guarda-lamas e a abertura do depósito de combustível é elétrica.

No interior, as soleiras iluminadas Mulliner e luxuosos tapetes de pelo, também da Mulliner, dão as boas-vindas aos passageiros desta versão do Flying Spur. Os bancos em couro bordados são propostos em combinações de três cores personalizadas. A Ascott, combina o couro Imperial Blue com couro Camel e apontamentos em branco. Já a Flair opta por uma mistura entre os tons Hotspur e Beluga. E a Sirius recorre ao Brunel, com detalhes em prata. Os revestimentos acolchoados, que dispõem de 712 pespontos individuais, demoraram 18 meses a fabricar. Acabamentos 3D nas portas e mesas de piquenique elétricas para os passageiros dos bancos traseiros também se destacam neste modelo exclusivista.

O classicismo da Bentley tem continuidade no painel de instrumentos em LED do lado do condutor, com novos e exclusivos gráficos Mulliner. No centro do tabliê está um relógio da Mulliner e o já famoso Bentley Rotating Display, sendo de referir ainda os pedais desportivos, volante aquecido de três raios, em dois tons, e teto solar panorâmico, que contribuem para o ambiente luxuoso.

Os proprietários de Flying Spur Mulliner irão receber chaves exclusivas com uma capa de pele, numa caixa de apresentação especial feita à mão, que faz conjunto com o padrão de cores do interior do veículo.

O Flying Spur Mulliner é o terceiro elemento do portefólio da “Bentley Mulliner Collections” (depois dos Continental GT e Continental GT Convertible) e marca a estreia das motorizações eletrificadas nos modelos com a chancela da Mulliner.

O Flying Spur Mulliner está disponível com os motores V8 e W12 da Bentley, bem como o novo V6 Hybrid. Quando equipado com o bloco de 6,0 litros biturbo W12, o Flying Spur Mulliner acelera de 0-100 km/h em 3,8 segundos e é capaz de atingir uma velocidade máxima de 333 km/h. A nova geração de 4,0 litros V8 sobrealimentada atinge uma velocidade máxima de 318 km/h e cumpre a aceleração 0-100 km/h em 4,1 segundos. O novo V6 Hybrid acelera de 0-100 km/h em 4,1 segundos e é capaz de uma velocidade máxima de 285 km/h.

No mundo da Mulliner, tudo é possível. Criada para responder às necessidades dos clientes mais exigentes da Bentley, esta divisão é conhecida em todo o mundo automóvel por criar alguns dos Bentley mais exclusivistas já produzidos. Uma equipa experiente, apoiada por engenheiros e designers na sede da Bentley em Crewe, orgulha-se de uma longa história para satisfazer os desejos e a procura de cada cliente Mulliner.

MAIS CARROS EM CAR ZOOM