Não tenho nada, nadinha, contra ciganos.

Mantenho a mesma lonjura deles que mantenho de muitas outras pessoas.

Quero, no entanto, o mesmo regime de excepção de que grande parte deles beneficia, a saber, isenção de impostos ou, pelo menos, um “olhar pró lado” da AT no que toca a rendimentos não declarados e… prontos… festa rija à porta do hospital quando chegar a minha hora sem que haja multas de estacionamento ou ocupação da via pública.

Mais liberdade, menos “gajos” e demais burocracia e prepotência.