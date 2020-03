Mais jovem vítima de coronavírus na Europa é portuguesa

Um jovem de 14 anos residente em Ovar morreu esta madrugada no Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira, na sequência de infeção por Covid-19, revelou o vice-presidente da Câmara de Ovar.

Domingos Silva confirmou o óbito referindo que “é a vítima mais jovem até à data” no seu concelho, mas é, segundo várias fontes, também a mais jovem vítima da covid-19 na Europa.

Vitor Rafael Bastos Godinho, jovem futsalista do Centro Cultural e Recreativo de Maceda, de 14 anos, tinha sido hospitalizado no sábado e fez um teste ao novo coronavírus que deu positivo, e acabou por não resistir. O jovem, natural de Ovar, sofria de psoríase.

Na conferência de imprensa diária sobre a covid-19, a ministra da Saúde, Marta Temido, declarou que os pormenores clínicos sobre a causa do óbito ainda estão sob investigação e realçou que a morte do jovem de 14 anos ainda não está refletida no boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS), hoje apresentado.

Graça Freitas, diretora da DGS, acrescentou que o rapaz em causa evidenciava “uma situação complexa dentro do seu estado clínico habitual”, que se agravou para um “estado agudo nas últimas 24 horas”.

A morte do referido jovem de 14 anos junta-se assim a cinco outros óbitos que no sábado já se contabilizavam em Ovar, concelho do distrito de Aveiro onde a 17 de março foi declarado o estado de calamidade pública devido ao novo coronavírus e que desde dia 18 está sujeito a cerco sanitário com controlo de fronteiras e encerramento de toda a atividade empresarial que não envolva bens de primeira necessidade.