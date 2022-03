Mais duas trocas na convocatória da seleção

A convocatória da seleção para o play-off deste fim-de-semana conta já com três alterações desde que foi lançada. Depois da saída de Rúben Neves, foi a vez de Pepe e de Anthony Lopes darem lugar a outros jogadores.

O guarda-redes do Wolverhampton José Sá foi na segunda-feira chamado pelo selecionador nacional para o ‘play-off’ de qualificação para o Mundial2022, rendendo Anthony Lopes, que foi dado como “inapto”.

“Fernando Santos convocou José Sá para o play-off de acesso ao Mundial 2022. O guarda-redes do Wolverhampton rende Anthony Lopes, que foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF”, escreveu o organismo, na página oficial na Internet.

O guardião dos franceses do Lyon é nova ‘baixa’ para o ‘play-off’, depois da substituição, no domingo, do lesionado Rúben Neves pelo estreante Vitinha.

Também na segunda-feira, a FPF revelou que Pepe testou positivo à covid-19 e vai ficar em isolamento, tento sido chamado o estreante Tiago Djaló.

Inicialmente, Fernando Santos já tinha prescindido, por lesão, de Rúben Dias, Renato Sanches e Nélson Semedo.

A seleção portuguesa cumpriu hoje o primeiro treino do estágio, na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo em vista o jogo frente à Turquia, na quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

Caso vença este embate, Portugal vai disputar a final do caminho C do ‘play-off’ de qualificação para o Mundial2022, no mesmo local, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 – a última ausência aconteceu no campeonato do mundo de 1998, disputado em França.