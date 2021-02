Mais dois portugueses na Semana da Moda de Milão

Os ‘designers’ portugueses Gonçalo Peixoto e Alexandra Moura apresentam as coleções para o próximo outono/inverno na Semana da Moda de Milão, em Itália, que decorre ‘online’ a partir de terça-feira.

Gonçalo Peixoto integra o calendário oficial de apresentações e Alexandra Moura o de desfiles, de acordo com informação disponível na página oficial ‘online’ da Semana da Moda de Milão, de mulher.

A apresentação de Gonçalo Peixoto está marcada para terça-feira às 09h00 locais (08h00 em Lisboa) e o desfile de Alexandra Moura para domingo, dia 28, às 16h00 (15h00 em Lisboa). Ambos serão digitais, como a grande maioria das apresentações e desfiles da semana da moda italiana.

Em fevereiro de 2019, Alexandra Moura tornou-se na primeira portuguesa a fazer parte do calendário oficial da Semana de Moda de Milão. A criadora de moda começou a apresentar coleções em Milão com o apoio do Portugal Fashion, a ‘semana de moda’ portuguesa do Porto.

Gonçalo Peixoto integra o calendário da semana da moda italiana no âmbito do acordo de cooperação celebrado em 2018 entre a Associação ModaLisboa e o Portugal Fashion.

A coleção, “uma viagem nostálgica pelas pistas de dança e pelo desejo de liberdade”, será também apresentada na próxima edição da ModaLisboa, a 56.ª, que decorre entre 10 e 14 de março e será exclusivamente digital.

Num comunicado hoje divulgado, a Associação ModaLisboa recorda que, “em julho de 2019, foi formalizada pela ANJE [Associação Nacional de Jovens Empresários], no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, uma candidatura (aprovada em julho de 2020) que prevê esta parceria entre as duas entidades que têm o objetivo comum de comunicar, divulgar e impulsionar o talento de Moda nacional nos roteiros internacionais”.

O calendário oficial da Semana da Moda de Milão, de mulher, que decorre entre terça-feira e 01 de março, inclui a apresentação de coleções, entre outros, de Giorgio Armani, Marni, DSQUARED2, Dolce & Gabbana, Moschino, Valentino e Prada.

