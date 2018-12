Mais de meio milhão de pessoas viajaram para Portugal de autocarro em 2018

Cerca de 592 mil pessoas viajaram, no ano passado, do estrangeiro para Portugal de autocarro. Mais de metade dos viajantes (355 mil) tinha como país de origem a Espanha. No pódio surgem ainda a França (164 mil) e a Suíça (25 mil).

De acordo com a base de dados Pordata, citada pelo Correio da Manhã, este é o maior número de passageiros alcançado desde 1990, ano em que surgiu o primeiro registo deste tipo de viagens.

Uma das razões que poderá explicar este facto são os preços das viagens, uma vez que não há limite de bagagens, ao contrário do que acontece nos aviões, onde o bilhete estipula um número de bagagens e, por cada mala extra, é preciso pagar mais.

O trajeto de Paris-Lisboa custa cerca de 60 euros e Lisboa-Zurique, na Suíça, custa em média 100 euros.