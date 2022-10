Mais de dois mil profissionais na Essência do Vinho

Com o anúncio público das novas datas até 2025, terminou na segunda-feira a 23ª edição do Essência do Vinho – Lisboa, o Encontro da Revista de Vinhos. Durante três dias, o evento registou um acréscimo de 33% de visitantes face à edição do ano passado, sendo de realçar a presença de mais de 2.000 profissionais – sommeliers, proprietários de restaurantes e garrafeiras, em especial da Grande Lisboa, distribuidores, consultores, importadores de vinhos, compradores de cadeias de supermercados/distribuição moderna.

A renovação do público consumidor, que se vinha a notar desde 2017, acentuou-se também nesta 23ª edição e por entre os visitantes internacionais merece sublinhado a enorme afluência de brasileiros ao evento, algo que em parte se explica pela influência naquele mercado da revista brasileira Gula, parceira desta iniciativa e um dos títulos de a Essência.

“Um grande sucesso, que ultrapassou as nossas melhores expetativas”, começa por comentar Nuno Guedes Vaz Pires, fundador de a Essência. “Quando adquirimos em 2017 a Revista de Vinhos tínhamos por grande objetivo relançar este evento, que já levava quase 20 anos. A ideia era afirmá-lo como o grande acontecimento do vinho em Lisboa. Assim o fizemos, colocámo-lo com um outro posicionamento, desde a programação, à imagem, à estratégia de comunicação, ao dinamismo que lhe aportamos. Aliamos vinhos internacionais às grandes referências do nosso país, acompanhamos as tendências sem nunca esquecer os clássicos”, enfatiza.

O crescendo de afirmação foi notório e a diversidade da programação e de públicos ficou elogiada.

“Crescemos 33% acima do ano passado em visitantes, crescemos também nos expositores, todas as atividades paralelas estiveram esgotadas. Sábado e domingo acolhemos, sobretudo, público consumidor, mas exigente e conhecedor. No último dia, o dia dos profissionais, ultrapassamos os 2.000 inscritos. É para isso que trabalhamos. A satisfação generalizada dos expositores e dos públicos, o feedback altamente positivo que obtivemos é a nossa melhor recompensa por todo o trabalho realizado”, sublinha Nuno Guedes Vaz Pires.

Essência do Vinho – Lisboa, o Encontro da Revista de Vinhos, estará de regresso ao Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, com calendário já firmado para os próximos três anos: de 4 a 6 de novembro de 2023, de 9 a 11 de novembro de 2024 e de 8 a 10 de novembro de 2025.