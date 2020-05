Mais de cinco milhões de infetados pelo novo coronavírus em todo o mundo

A pandemia de covid-19 já matou 335.538 pessoas e infetou mais de 5,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP na sexta-feira.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa AFP 5.158.750 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro passado, na província chinesa de Wuhan.

Contudo, a AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas as situações que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 1.937.200 agora são considerados curados.

Os países com mais óbitos nas últimas 24 horas foram os Estados Unidos, com 1.627 mortes, Brasil (1.188) e Espanha (688, incluindo 632 na Catalunha, não identificados anteriormente e cuja data não foi comunicada).

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 95.490 mortes para 1.590.225 casos.

Pelo menos 298.418 pessoas foram declaradas curadas até hoje pelas autoridades norte-americanas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido, com 36.393 óbitos e 254.195 casos, a Itália, com 32.616 mortes (228.658 casos), a Espanha, com 28.628 mortes (234.824 casos) e a França com 28.289 mortos (182.219 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ser o que maior percentagem de falecimentos face à sua população, com 79 mortes por cada 100.000 habitantes, seguida por Espanha (61), Itália (54), Reino Unido (54) e França (43).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.971 casos (quatro novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.255 curas.

A Europa totalizava às 19:00 TMG de hoje 172.353 mortes e 1.984.377 casos, os Estados Unidos e o Canadá 101.814 mortes (1.672.638 casos), a América Latina e Caraíbas 36.007 mortes (651.198 casos), a Ásia 13.498 mortes (414.682 casos), o Médio Oriente 8.606 óbitos (325.644 casos), África 3.131 mortes (101.775 casos) e a Oceânia 129 mortes (8.440 casos).

Esta avaliação foi realizada usando dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).