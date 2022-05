O final da ponte de quatro dias provocou mais de 900 quilómetros de engarrafamentos em França, incluindo 41 entre Narbonne e Toulouse, onde a situação na tarde de domingo era mais complicada.

O trânsito esteve denso no domingo nas principais estradas do país, por causa dos regressos, com pouco mais de 900 quilómetros de engarrafamentos e lentidão para um dia que já se esperava complicado nas estradas francesas.

As principais dificuldades concentraram-se em particular no sul, na autoestrada A8. Aí demorava-se nada mais nada menos que 3h10 em vez de 2h20 para chegar a Orange partindo de Nice e 2h30 em vez de 1h40 na A9 em direção a Narbonne.

Nesta última rodovia, os turistas vindos da fronteira espanhola tiveram que “aguentar” quase 1 hora e 15 minutos a mais do que o normal para chegar ao departamento de Aude.

Também na A63, o tempo de viagem foi de 02:50 em vez de 02:00 da fronteira espanhola para chegar Bordéus, enquanto que os motoristas tiveram que ter mais paciência para subir a A10 com 03:30 em vez de 02:10 entre aquela cidade e Poitiers e 3h50 em vez de 2h30 entre Poitiers e Saint-Arnoult-en-Yvelines, pouco antes de Paris.