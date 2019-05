Mais de 20 mil portugueses rumaram ao santuário de Fátima em Wiltz

Da capital do Luxemburgo ao santuário de Fátima em Wiltz, no norte do país, são pouco mais de 60 quilómetros, mas a distância parece mais longa aos portugueses que todos os anos fazem uma peregrinação a pé.

Há portugueses, e não só, que partem da capital luxemburguesa ou de outras cidades do país, um dia antes da peregrinação anual ao santuário luxemburguês dedicado às aparições da Cova da Iria para cumprir promessas ou simplesmente para participar na peregrinação.