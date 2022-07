Mais de 15 mil ilegais cruzaram a Mancha este ano

Em 2022, chegaram ao Reino Unido 15.107 migrantes, vindos de barco desde a França, através do Canal da Mancha, avançou esta terça o Governo britânico, que tenta controlar as chegadas ilegais.

De acordo com os números preliminares, o total registado até agora excede de longe as 7.735 pessoas que desembarcaram no mesmo período de 2021, ainda em situação de pandemia.

Nos últimos 11 dias, que é já considerado o período consecutivo de travessia mais alto de 2022, chegaram cerca de duas mil pessoas, 330 só na segunda-feira, incluindo um bebé recém-nascido e outras crianças pequenas, de acordo com os dados do Ministério da Defesa.

O total diário mais elevado registou-se a 13 de abril, quando desembarcaram em território britânico 651 pessoas em 18 barcos.

A prioridade do Governo conservador britânico é reduzir a chegada de imigrantes indocumentados através do Canal da Mancha e em abril chegou a assinar um acordo controverso com o Ruanda, para onde enviaria estas pessoas para verem os seus pedidos de asilo processados.

Este acordo, pelo qual Londres tinha de pagar 120 milhões de libras (140 milhões de euros) adiantados a Kigali, encontra-se agora suspenso devido a processos nos tribunais britânicos e às eleições do Partido Conservador para escolher o substituto de Boris Johnson, que se demitiu a 7 de julho.