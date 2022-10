Mais de 100 mortos em confrontos num jogo de futebol

O futebol indonésio ficou, este sábado, marcado por uma tragédia. Depois do jogo entre o Arema, dos portugueses Abel Camará e Sérgio Silva, e o Persebaya, que terminou com uma derrota da equipa da casa por 2-3, centenas de adeptos entraram em confrontos e 127 pessoas, entre elas dois polícias, morreram. Há ainda 180 feridos.

De acordo com a imprensa local, a confusão começou depois do apito final, em Malang.

Insatisfeitos com a derrota por 2-3, os adeptos do Arema, equipa da casa na qual jogam os portugueses Abel Camará – que marcou os dois golos – e Sérgio Silva, invadiram o relvado para tirar satisfações com o plantel.

A polícia começou a disparar gás lacrimogéneo, proibido pela FIFA, e o pânico dos adeptos, bem como a desorientação, fez com que muitos caíssem e acabassem pisados pela multidão que tentava sair do relvado do Kanjuruhan Stadium, em Malang.

De acordo com a CNN Indonésia, foram registados 127 mortos – 34 pessoas morreram no estádio, as restantes já no hospital – e os distúrbios alastraram-se às imediações do estádio, onde houve confrontos entre adeptos e polícias. Há ainda registo de 180 feridos.