Mais chatices para Boris Johnson no parlamento

Um deputado do partido conservador britânico foi libertado depois de suspeitas de assédio sexual. A secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, expressa preocupação com acusações “terríveis” contra parlamentar não identificado.

O deputado foi detido na terça-feira após ser acusado de crimes de violação e agressão sexual durante sete anos entre 2002 e 2009. Saiu esta tarde sob fiança. O deputado está na casa dos 50 anos e também havia sido detido por suspeita de atentado ao pudor, abuso de confiança e má conduta em cargos públicos, como refere o The Guardian.

O partido não o suspendeu, mas Chris Heaton-Harris, o “chief whip” conservador, pediu que o deputado se mantivesse longe da Câmara dos Comuns. A detenção ocorre num momento em que os conservadores enfrentam vários escândalos relacionados a abuso sexual e mau comportamento.

No fim do mês de abril, outro deputado conservador demitiu-se por ter admitido que via filmes para adultos no parlamento britânico; incluindo em reuniões do partido. O mesmo aconteceu a um colega, que foi condenado por agredir sexualmente um rapaz de 15 anos.

Outro parlamentar conservador teve o mandato suspenso enquanto estava sob investigação por assédio sexual pelo esquema independente de queixas da Câmara dos Comuns.