Mais capitalismo menos Estado

O preço do trigo disparou, assim como de outros bens. Hoje, o preço do trigo em mercado de futuros continua a subir e bem. Como combater isto a médio prazo? Com a subida do preço do trigo, rapidamente os empresários vão-se aperceber que a exploração e produção de trigo é lucrativa e consequentemente atractiva. Seguramente vai existir maior interesse em abrir novos cultivos de trigo. Mais produção de trigo, faz baixar o preço. O que pode impedir isto, no médio prazo? O Estado. Cotas de produção, burocracia e sobretudo impostos. Impostos excessivos sobre os lucros, desincentivam a produção seja do que for. O Estado deve ser um agente da industrialização, não o contrário.

O mesmo se passa no mercado da energia com a subida por exemplo do preço do Barril. Durante demasiado tempo, o mercado da energia esteve condicionado pelos fundamentalistas ambientais. Quem me segue, sabe que sempre fui crítico desta novo modernismo militante, acéfalo e perigoso. Portugal não pode pesquisar petróleo (que possivelmente possuí), Portugal não pode pesquisar gás, lítio, nada. Isto resulta em importação de petróleo e gás, de países sem preocupações ambientais. E ainda temos de acrescentar a isso, o custo de transporte, ambiental e monetário. A Alemanha, numa reviravolta tremenda, está a considerar estimular a prospeção de petróleo no mar do norte. Procurar petróleo não significa abdicar da aposta nas renováveis. Também é preciso continuar a apostar e a desenvolver as renováveis, mas de forma coerente. A 5km de minha casa, devastaram uma floresta para instalar painéis solares.

Um país deve ter em atenção a sua soberania. Até para se precaver de situações de exceção como uma guerra. Seja soberania alimentar, financeira, energética, militar ou qualquer outra. Pelo menos uma. Parece-me a mim que Portugal não tem nenhuma.

Cristiano Santos