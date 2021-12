Mais 40% de casos de covid na Europa do que no ano passado

O número de novos casos de Covid-19 na Europa está 40% mais elevado do que no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde.

Somente na semana passada, o continente chegou a registar 2,6 milhões de novos infectados e 27 mil mortes. Segundo a OMS Europa, a variante Ómicron, identificada há menos de um mês, já foi detetada em pelo menos 38 países entre os 57 Estados-membros da região.

O diretor da OMS Europa, Hans Henri Kluge, declarou que “uma tempestade está à vista”, sendo que a variante Ómicron já é dominante em países como Dinamarca, Portugal e Reino Unido, onde o número de transmissões está a duplicar de três em três dias.

Mas o diretor-regional da agência também divulgou uma informação positiva: as vacinas “continuam fazendo o seu trabalho e salvando vidas”. Quase 90% das pessoas infectadas pela Ômicron na Europa relataram sintomas como tosse, dor de garganta e febre.

O vírus está a ser transmitido principalmente entre adultos dos 20 a 30 anos. Kluge faz um apelo às pessoas para que façam três coisas com urgência: se vacinem ou tomem a dose de reforço; previnam as infecções usando máscaras, evitando aglomerações, ventilando bem espaços fechados e higienizando bem as mãos; aos governos, o pedido é para que preparem um plano de resposta para um possível aumento ainda maior dos casos.

A OMS voltou a reforçar que a cobertura vacinal é o melhor caminho para acelerar o fim da pandemia. O diretor-geral da agência, Tedros Ghebreyesus, reafirmou que a maior quantidade de mortes pelo novo coronavírus é entre pessoas “não vacinadas e sem dose de reforço”.