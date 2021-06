Maior rede de radiotelescópios do mundo tem toque português

A construção da maior rede de radiotelescópios do mundo vai começar na quinta-feira, anunciou esta semana o observatório do qual Portugal foi cofundador e que vai operar a infraestrutura repartida por África do Sul e Austrália.

O arranque, hoje conhecido, da construção da rede de dois radiotelescópios, um na África do Sul e outro na Austrália, foi decidido na semana passada pelo Conselho do Observatório SKA (Square Kilometre Array), organização intergovernamental da qual Portugal é um dos sete Estados-membros fundadores.

De acordo com o calendário hoje divulgado em comunicado pelo observatório, a obra deverá ficar concluída em julho de 2029 e tem um custo de dois mil milhões de euros, que inclui a construção dos dois radiotelescópios e operações associadas durante os primeiros 10 anos.

Ainda sem a rede estar finalizada, as primeiras observações para fins científicos poderão começar a ser feitas em 2024.

A rede SKA, que estará preparada para funcionar durante 50 ou mais anos, irá permitir rastrear mil milhões de galáxias.

O radiotelescópio localizado na África do Sul terá 197 antenas de 15 metros de diâmetro, incorporando 64 de um outro radiotelescópio, o MeerKAT, inaugurado em 2018 e operado pelo Observatório de Radioastronomia sul-africano.

Em contrapartida, o radiotelescópio situado na Austrália será composto por 131.072 antenas de dois metros de altura.

Na fase de projeto da infraestrutura, que durou mais de sete anos, estiveram envolvidos mais de 500 engenheiros de 20 países.

O Observatório SKA tem como países-membros fundadores, além de Portugal, África do Sul, Austrália, Itália, Holanda, China e Reino Unido, onde se situa a sede.

Além dos fundadores, o observatório tem como países com estatuto de observador Canadá, Alemanha, Índia, Suécia, Espanha, França, Suíça, Japão e Coreia do Sul.

