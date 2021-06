Maior projeto ferroviário na Europa tem toque português

A Indra, através da Prointec, a sua filial de engenharia civil, reforça a sua participação no maior projeto de infraestruturas ferroviárias que existe atualmente na Europa, a Rail Báltica, após fechar um novo contrato para supervisionar a construção da estação do Aeroporto Internacional de Riga, que se irá converter no primeiro ponto para ligações ferroviárias e aéreas de alta velocidade nos países bálticos.

O consórcio formado pela Prointec e pela empresa letã Forma 2 assinou o contrato, avaliado em mais de 5,85 milhões de euros, após vencer um concurso internacional aberto no qual participaram outros três importantes consórcios europeus. O projeto tem uma duração de 10 anos, uma vez que inclui o trabalho de supervisão durante a fase de construção e cinco anos de serviços durante a fase de garantia. As operações abrangem o edifício da estação, as vias de acesso, a nova linha ferroviária e a passagem superior a 10 metros de altura que vai ligar o terminal às instalações aeroportuárias, a primeira passagem intermodal deste tipo na Letónia.

A estação de Rail Baltica no Aeroporto Internacional de Riga será um moderno e multifuncional complexo de serviço de passageiros, que estará ligado à infraestrutura aeroportuária, oferecendo novas oportunidades de mobilidade e comodidades aos passageiros, que poderão chegar ao centro de Riga em apenas 10 minutos.

Será o primeiro centro de ligação ferroviária e aérea de alta velocidade nos países bálticos. Trata-se de um projeto complexo, pelo que a Prointec tem o papel essencial de monitorizar a qualidade das obras de construção de acordo com todos os requisitos de segurança, operacionais, de acessibilidade e ambientais. A ampla experiência da filial de engenharia civil da Indra, tanto no âmbito ferroviário como aeroportuário, assume importância na supervisão da construção daquela que será a principal ligação intermodal ferroviária e aeroportuária dos países bálticos.

Com este novo contrato, a filial da Indra reforça a sua presença no maior projeto de infraestruturas ferroviárias na Europa, no qual também participa na conceção e supervisão do projeto de construção do troço entre a cidade de Pärnu (Estónia) e a fronteira com a Letónia, com um investimento de 10,8 milhões de euros em consórcio com a empresa alemã OBERMEYER Planen + Beraten GmbH, uma das maiores consultoras de engenharia independentes da Alemanha.

O projeto acrescenta ainda a vasta experiência da Prointec em conceção ferroviária em todo o mundo, tendo realizado projetos em Portugal, México, Roménia, Rússia, Equador, Arábia Saudita, Argélia ou Estados Unidos, com os troços São Francisco-San José-Merced da rede de alta velocidade na Califórnia, bem como um grande número de projetos em Espanha.

